Interpol appelle à traquer ces tueurs de femmes

Interpol, l'organisation de coopération policière internationale, a lancé lundi un appel à témoins mondial pour tenter de capturer huit fugitifs recherchés pour des crimes contre des femmes. Quatre d'entre eux sont accusés d'avoir tué leur épouse ou ex-compagne.

Cet appel public, assez rare de la part de l'organisation basée à Lyon, a été émis à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il vise huit personnes faisant déjà l'objet de «notices rouges», des demandes d'arrestation en vue d'extradition, émises par Interpol à la demande de ses pays membres.

Ces hommes sont recherchés en Russie, au Danemark, en Norvège, en Ukraine, au Brésil, à Chypre et aux Etats-Unis. Sept sont accusés de meurtres de femmes et un d'agressions sexuelles.

#INTERPOLWanted: We are calling for the public’s help in locating eight international fugitives wanted for crimes against women, including murder.

