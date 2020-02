Dans l'Iowa, le chef du parti démocrate démissionne

Le président du parti démocrate de l'Iowa, Troy Price, a présenté mercredi sa démission en jugeant «inacceptable» le chaos dans la publication des résultats. Ceux-ci ont, au final, donné la victoire à l'ex-maire modéré Pete Buttigieg juste devant le sénateur indépendant Bernie Sanders.

État rural du centre des États-Unis, l'Iowa était, au moins jusqu'au 3 février, très fier de son système de scrutin atypique: les «caucus», des assemblées traditionnelles d'électeurs qui ouvrent le bal des primaires aux États-Unis.

Pour cette élection, Troy Price et son parti avaient mis en place de nouvelles règles censées assurer plus de transparence et une plus grande efficacité dans le vote. Mais un bug dans une nouvelle application mobile déployée par le parti a bloqué toute remontée de résultats, provoquant un véritable fiasco le soir du scrutin.

«Inacceptable»

«Sous le coup de menaces, moqueries et d'une colère venues du monde entier, nos équipes ont travaillé» sous «une immense pression pour produire un rapport complet des résultats et sont parvenues à le faire sous 72h», écrit Troy Price dans sa lettre de démission.

To all the @iowademocrats out there - I want you to know that serving as chair of this party has been the greatest honor of my life. I have traveled more than 100k miles across this state over the last two years, and everywhere I went I saw the amazing spirit of our party.