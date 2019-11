Jimmy Carter est sorti de l'hôpital

L'ancien président américain Jimmy Carter est sorti mercredi de l'hôpital après deux semaines passées en observation à la suite d'une opération réussie pour soulager une pression cérébrale causée par de récentes chutes, a indiqué sa fondation.

Premier ex-président américain de l'Histoire à atteindre l'âge de 95 ans, il est sorti mercredi matin «après une opération et une convalescence réussies qui visaient à soulager une pression cérébrale due à un hématome sous-dural», a précisé le Centre Carter dans un communiqué.

Il avait été hospitalisé le 11 novembre à Atlanta, en Géorgie, puis opéré le lendemain à l'Emory University Hospital.

Accompagné de son épouse, l'ex-président démocrate (1977-1981) va rentrer dans sa petite ville de Plains, dans l'Etat de Géorgie, pour passer la fête de Thanksgiving. Jimmy Carter a eu plusieurs soucis de santé ces derniers mois.

Nobel de la Paix

Il avait été hospitalisé fin octobre pour une «légère» fracture du bassin causée par une chute. Et s'était également blessé à la tête le 6 octobre, toujours en tombant chez lui. Il était pourtant debout et actif en public dès le lendemain, le visage tuméfié et barré d'un pansement cachant 14 points de suture.

En 2015, il avait été soigné pour un cancer du foie qui s'était propagé au cerveau. Ses deux soeurs, son frère et son père sont tous décédés d'un cancer du pancréas.

Né le 1er octobre 1924 à Plains, dans le sud-est des Etats-Unis, Jimmy Carter a été élu gouverneur de son Etat de Géorgie en 1970 avant de battre Gerald Ford en 1976 pour devenir le 39e président américain.

Son mandat a été marqué par la signature en 1978 des accords de Camp David sous sa médiation, qui ont abouti à un traité de paix entre Israël et l'Egypte, et l'établissement de relations diplomatiques avec Pékin.

Mais son bilan présidentiel a été terni par la crise des otages américains en Iran en 1979.

Retiré de la vie politique, il a créé en 1982 le Centre Carter, une fondation qui oeuvre à la résolution pacifique de conflits et à l'aide au développement.

En 2002, Jimmy Carter a reçu le prestigieux prix Nobel de la Paix, pour ses efforts en faveur de la justice économique et sociale. (afp/nxp)