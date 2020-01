JO: pas plus de deux dans les lits en carton

Les lits écologiques en carton des JO résisteront sans problème à l'activité sexuelle trépidante du village olympique, assure leur fabricant... à condition qu'on ne s'y couche qu'à deux.

Ces lits, fabriqués par la compagnie Airweave pour des Jeux désireux de réduire leur impact écologique, ont inquiété le basketteur australien Andrew Bogut.

«Très bonne initiative... jusqu'à ce que les athlètes finissent leur compétition et que les milliers de préservatifs distribués dans le village commencent à être utilisés», a-t-il tweeté. Jointe par l'AFP, la compagnie assure que les lits sont étudiés pour supporter jusqu'à 200 kilos.

Great gesture...until the athletes finish their said events and the 1000’s of condoms handed out all over the village are put to use........???????? https://t.co/4wzaoDHL34