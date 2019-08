Joe Biden dément avoir commis une bourde

Déjà connu pour ses gaffes, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden s'est défendu jeudi d'avoir mélangé plusieurs récits pour saluer la bravoure d'un militaire américain lors d'un discours ému, comme l'affirme le Washington Post.

«En trois minutes, Biden s'est trompé sur l'époque, le lieu, l'acte héroïque, le type de médaille, la branche de l'armée et le rang du (militaire) décoré, en plus de son propre rôle dans la cérémonie», assène le journal jeudi, en détaillant les faits.

As Joe Biden campaigns for president he tells a moving story about a military hero. Almost every detail in the story is incorrect. https://t.co/ciMrKvy4xB