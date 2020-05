Joggeur noir tué: demande d'enquête fédérale

Le ministre de la Justice de Géorgie a demandé samedi une enquête fédérale sur la manière dont a été traitée l'affaire du meurtre d'un joggeur noir survenu en février dans cet État du sud des États-Unis.

Ahmaud Arbery, 25 ans, a été abattu le 23 février dernier alors qu'il faisait un jogging dans un quartier résidentiel de Brunswick, une ville de Géorgie. La police de l'État a annoncé jeudi que deux hommes blancs, soupçonnés de l'avoir abattu alors qu'il n'était pas armé, avaient été arrêtés et inculpés de meurtre.

La mort de ce joggeur noir a créé une vive émotion aux États-Unis. En particulier, le délai de 74 jours qui s'est écoulé entre le meurtre et les arrestations suscite des questions.

Transparence promise

«J'ai officiellement demandé au département de la Justice de mener une enquête sur le traitement de cette affaire», a écrit sur Twitter le ministre géorgien de la Justice, Chris Carr, liant son tweet au communiqué officiel adressé au département de la Justice à Washington.

Chris Carr assure dans son communiqué que ses services «sont engagés en faveur d'un examen complet et transparent de la manière dont l'affaire Ahmaud Arbery a été traitée depuis le début». «La famille, la communauté et l'État de Géorgie méritent des réponses», déclare-t-il.

(1/2) Our office is committed to a complete and transparent review of how the #AhmaudArbery case was handled from the outset.



Read more about our latest action -> https://t.co/qAh4yQdo3H pic.twitter.com/59uN21HVzy