Johnson et Hunt en finale pour succéder à May

Il n'en reste plus que deux: le chouchou des pro Brexit, Boris Johnson, affrontera le chef de la diplomatie Jeremy Hunt en finale pour succéder à la Première ministre Theresa May le mois prochain.

Lors du dernier tour de vote jeudi après-midi, l'ex-maire de Londres a conforté sa large avance, avec 160 voix sur 313, suivi, loin derrière, par Jeremy Hunt, 77 voix, qui n'a battu que d'un cheveu le 3e candidat, le ministre de l'Environnement Michael Gove, 75 voix, avec un bulletin nul.

Ex-ministre des Affaires étrangères de Theresa May, «BoJo» s'est dit sur Twitter «profondément honoré d'avoir obtenu plus de 50% des suffrages». Il avait déjà survolé les précédents rounds de ce scrutin destiné à désigner le prochain chef du Parti conservateur, à qui reviendront les clefs du 10 Downing Street, mais aussi l'épineux dossier du Brexit, programmé pour le 31 octobre.

I’m deeply honoured to have secured more than 50 per cent of the vote in the final ballot. Thank you to everyone for your support! I look forward to getting out across the UK and to set out my plan to deliver Brexit, unite our country, and create a brighter future for all of us. pic.twitter.com/i5D4ByurAM