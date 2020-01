Karin Keller-Sutter parle des migrations à Paris

Karin Keller-Sutter a présidé une réunion ministérielle de l'OCDE sur la migration et l'intégration à Paris. Elle a plaidé pour une gestion des migrations à même de recruter les talents dont l'économie a besoin sans négliger la protection de la main-d'œuvre indigène.

La conseillère fédérale a rappelé que la plupart des pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) font face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, liée notamment à l'évolution démographique. Le besoin de main-d'œuvre étrangère soulève pourtant des défis politiques, qui vont encore s'intensifier à l'avenir, indique vendredi le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué.

Il «serait faux, et politiquement irresponsable, de négliger les tensions qui peuvent être causées par (les) mouvements de population dans les pays d'accueil», a-t-elle dit, citée dans le communiqué. Une intégration réussie des arrivants est donc primordiale à ses yeux, car «laisser des communautés vivre en parallèle n'est pas une vision durable de la politique migratoire».

La Suisse a notamment présenté à Paris l'«Agenda intégration», qui fixe des objectifs ambitieux pour l'intégration des réfugiés et admis provisoires dans la société suisse et le marché du travail.

Approche «équilibrée»

Durant cette conférence de deux jours, les représentants des 36 pays membres de l'OCDE et de plusieurs pays invités se sont prononcés pour une approche «globale et équilibrée» des migrations.

Il s'agit à la fois d'une gestion efficace des frontières, de la lutte contre la traite des êtres humains et de la gestion des voies légales d'immigration conformes aux besoins du pays d'accueil. Les politiques migratoires doivent aussi prévoir le renvoi des personnes qui n'ont pas droit à la protection humanitaire.

Pour les participants, l'intégration réussie sur le marché du travail et dans la société d'accueil, y compris sur le plan linguistique, est une condition pour obtenir des retombées positives de la migration.

Rencontres bilatérales

La cheffe du DFJP a mis sa visite à profit pour des rencontres bilatérales. Elle a notamment eu un premier contact avec la commissaire européenne Ylva Johansson, responsable des affaires intérieures dans la nouvelle Commission européenne.

Les entretiens bilatéraux avec Ylva Johansson et avec les ministres de l'intérieur français Christophe Castaner et suédois Morgan Johansson ont porté sur les projets de réformes des systèmes Schengen et Dublin, sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et sur la lutte contre le terrorisme. (ats/nxp)