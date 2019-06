Kim a reçu une lettre «excellente» de Trump

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a reçu une lettre personnelle du président américain Donald Trump, a indiqué l'agence étatique KCNA tôt dimanche. Le contenu de la missive n'a pas été divulgué, mais Kim a déclaré après l'avoir lue qu'elle était «excellente».

Le dirigeant nord-coréen compte «examiner sérieusement le contenu intéressant» de ce document, ajoute l'agence. Et d'ajouter que Kim Jong-un apprécie «le jugement politique et le courage extraordinaire» de Donald Trump.

La tension entre le pays et le reste du monde s'est considérablement réduite l'an dernier après avoir atteint des sommets au cours des années précédentes à la suite des essais nucléaires et des tirs de missiles pratiqués par le régime de Pyongyang. La détente avait été symbolisée en 2018 par l'historique sommet de Singapour entre M. Kim et le président américain Donald Trump.

Mais un deuxième sommet Trump-Kim en février dernier à Hanoï n'a rien donné, Américains et Nord-Coréens restant bloqués sur la question de la dénucléarisation coréenne. Washington exige qu'elle intervienne avant la levée des sanctions internationales qui étouffent l'économie nord-coréenne, ce que Pyongyang refuse.

Amitié sino-coréenne

A l'issue d'une visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord vendredi, Kim a souligné l'amitié «invincible» et «immuable» entre les deux pays. Les observateurs voient dans cette visite une tentative de rappeler à Trump l'influence de la Chine sur la Corée du Nord une semaine avant le sommet du G20.

Il s'agissait de la première visite d'un chef d'Etat chinois en Corée du Nord depuis 14 ans et symbolise le resserrement des relations entre les alliés historiques. Celles-ci s'étaient sensiblement refroidies à la suite du programme nucléaire nord-coréen, qui a été suivi de sanctions internationales appliquées par Pékin. Depuis la Chine s'est toutefois montrée solidaire à plusieurs reprises de la Corée du Nord. (ats/nxp)