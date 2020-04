Kim remanie le premier organe de l'État

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a procédé à un remaniement majeur au sein de la Commission des affaires de l'État, organe coiffant tous les autres pouvoirs, dont plus du tiers des membres ont été renouvelés, rapportent lundi des médias officiels.

Le petit-fils du fondateur de la République populaire et démocratique de Corée n'a cessé de consolider son pouvoir depuis qu'il a succédé à son père Kim Jong Il en 2011. Il est notamment président de la Commission des affaires de l'État (CAE), dont cinq des 13 membres viennent d'être remplacés. Ce remaniement a été entériné dimanche par l'Assemblée populaire suprême, le parlement nord-coréen, rapporte lundi l'agence officielle KCNA.

«C'est un remaniement plutôt large de la direction de la CAE», a estimé Rachel Lee, ex-membre de l'administration américaine et experte de la Corée du Nord.

«Pas un seul cas» de nouveau coronavirus

La Commission des affaires de l'État avait été créée en 2016 en remplacement de la puissante Commission de la défense nationale (CDN), qui était l'organe suprême de prise de décision politique.

Des photos publiées par le journal nord-coréen «Rodong Sinmun» montrent des centaines de membres de l'Assemblée populaire suprême assis tout près les uns des autres. Aucun ne porte un masque. Un communiqué du gouvernement réaffirme par ailleurs la position constante du la Corée du Nord selon laquelle «pas un seul cas» du nouveau coronavirus ne s'est développé sur son sol, alors même que l'épidémie partie de la Chine voisine s'est propagée à la quasi totalité des pays du monde.

Pyongyang a placé des milliers de Nord-Coréens et des centaines d'étrangers, notamment des diplomates, en confinement et procédé à d'importantes opérations de désinfection pour éviter une épidémie qui, selon les experts, serait catastrophique dans un pays au système de santé notoirement défaillant.

«La campagne de l'État contre l'épidémie va être intensifiée pour empêcher la propagation du Covid-19», poursuit le gouvernement dans son communiqué. KCNA ne fait pas état de la présence de Kim Jong Un lors de la réunion. Et on ne le voit pas non plus sur les photos. (afp/nxp)