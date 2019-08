L'appel de Javier Bardem pour les océans

«Les océans ont besoin de nous»: l'acteur espagnol Javier Bardem a appelé lundi, dans un vibrant plaidoyer au siège des Nations unies, à la signature d'un traité international pour protéger les océans de la planète.

Farouche défenseur de l'environnement, Javier Bardem participe à une campagne de l'organisation écologiste Greenpeace visant la création d'un réseau mondial de sanctuaires marins. «Nos océans sont au point de rupture et nous en sommes tous en partie responsables», a-t-il déclaré à la tribune de l'ONU, appelant les représentants de l'organisation internationale à agir «ici et maintenant».

«On ne peut pas vivre dans le déni»

L'Oscar 2008 du meilleur second rôle masculin, pour son interprétation d'un tueur sans pitié dans «No Country for Old Men», a regretté les «nombreux sièges vides» face à lui. «Les océans appartiennent à tous, mais leur avenir est aujourd'hui entre vos mains», a-t-il insisté avant que ne soit projeté en avant-première le film de son expédition en Antarctique avec Greenpeace l'an dernier.

La star espagnole a d'ailleurs fait plusieurs allusions au 7e art. «Nous sommes tous des méchants», a dit celui qui endosse régulièrement ce costume au cinéma. Mais dans la vraie vie, «il n'y a pas Dwayne Johnson (héros de films d'action) pour nous sauver».

Javier Bardem a regretté la décision du président américain Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat: «On ne peut pas vivre dans le déni». (afp/nxp)