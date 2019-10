L'assaut reprendra «avec plus de détermination»

Plus de 7100 réfugiés syriens en Irak depuis une semaine

Le nombre de réfugiés syriens en Irak depuis le début de l'offensive turque contre les Kurdes il y a une semaine augmente «continuellement», de 700 à 1000 personnes par jour. Ceux-ci sont plus de 7100, a dit mardi à Genève le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).





La plupart d'entre eux ont été accueillis au camp de Bardarash, à environ 150 km de la frontière. Ils l'ont franchie dans des zones «très reculées», a expliqué devant la presse un porte-parole du HCR. Plusieurs doivent être soutenus après avoir dû fuir au milieu des bombes.



Le HCR et ses partenaires assistent l'ensemble de ces personnes, de la nourriture aux abris en passant par les transports. Ils identifient aussi ceux qui ont des besoins supplémentaires dès les centres d'accueil à la frontière.



Avant ces arrivées depuis une semaine, en raison du conflit depuis plus de huit ans, plus de 200'000 Syriens étaient déjà réfugiés dans ce pays.