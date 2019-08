L'île d'Eubée en proie aux flammes

Un monastère a été évacué mardi matin et deux villages se préparaient à l'être sur l'île d'Eubée en raison d'un important incendie de forêt et dont les fumées âcres ont atteint Athènes, a-t-on appris auprès des autorités.

L'incendie s'est déclaré peu après 3 heures du matin (00H00 GMT) en bord de route et s'est rapidement propagé à la végétation très dense et très sèche du centre de l'île d'Eubée, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes, sous l'effet des rafales de vent, a indiqué l'agence grecque ANA.

Le monastère de Panagia Makrymallis a été évacué par précaution et les villages de Kontodespoti et Stavros sont en état d'alerte, dans l'attente d'une possible évacuation, selon les autorités. L'alerte a été levée pour les villages de Makrymalli, dont les habitants s'étaient rassemblés pour être évacués, et d'Agrilitsa.

Le feu pour l'heure «incontrôlable»

«Tout est prêt au cas où il serait nécessaire d'évacuer les villages. Leur évacuation peut se faire en quelques minutes. Nous sommes parfaitement préparés», a déclaré à ANA Fani Spanos, vice-gouverneur d'Eubée et nouveau gouverneur régional de la Grèce centrale.

Le responsable de la coordination des secours a cependant précisé que le feu était pour l'heure «incontrôlable» et se propageait dans une «zone inaccessible aux forces terrestres».

Selon l'ANA, le feu ravage une forêt de pins classée Natura 2000 pour sa faune et sa flore sauvages située au centre de l'île grecque, la deuxième par sa taille après la Crète.

Quelque 80 pompiers étaient sur place mardi matin, aidés d'une quarantaine de véhicules, de deux hélicoptères et d'un avion bombardier d'eau, selon les services d'incendie.

Sous l'effet des vents violents, les fumées âcres, caractéristiques des forêts de pins, étaient poussées vers les régions limitrophes, la péninsule du Pélion ou encore l'Attique et Athènes, où habitants et touristes pouvaient les ressentir.

Incendie à Thassos

Un autre incendie était en cours mardi dans une zone forestière de l'île de Thassos, sans présenter de danger pour les habitations, selon les services d'incendie.

Vendredi, le niveau d'alerte des services d'urgence avait été placée à un niveau très élevé par le chef de la protection civile en raison de la combinaison de températures caniculaires, de vents violents et de la sécheresse.

De fait, la Grèce a été touchée ces derniers jours par une série d'incendies de forêt, alors que le thermomètre est monté jusqu'à 40 degrés. Les soldats du feu ont combattu plus de 50 incendies de forêt en Grèce samedi. Deux d'entre eux s'étaient déclarés autour de Marathon, au nord d'Athènes, où une colonie de vacances avait dû être évacuée.

Le fléau des incendies l'été en Grèce inquiète les habitants, un an après le sinistre de la station balnéaire de Mati, l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le pays, où 102 personnes avaient péri. (ats/nxp)