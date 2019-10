Netanyahu n'est plus à la manœuvre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a subi une défaite importante dans sa tentative de s'accrocher au pouvoir en échouant à former un nouveau gouvernement. Mais son adversaire Benny Gantz pourrait faire face à des difficultés similaires.

Lundi soir, Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il jetait l'éponge, après avoir tenté de former un gouvernement à l'issue des élections du 17 septembre. Cette annonce constitue un important revers pour le Premier ministre sortant, qui tente de se maintenir au pouvoir, malgré une possible prochaine inculpation pour corruption.

Est-ce pour autant la fin de l'impasse politique dans laquelle est plongé le pays depuis les premières élections législatives en avril dernier? Pas vraiment: l'ancien chef de l'armée, Benny Gantz, arrivé en tête aux élections de septembre, ne dispose pour l'instant pas de majorité au Parlement.

Ses alliés de la gauche ainsi que le ralliement surprise d'une partie des députés arabes israéliens ne suffisent pas à lui assurer les 61 députés nécessaires pour former un gouvernement viable. «Nous sommes toujours optimistes, c'est une manière de vivre», s'est contenté de commenter Benny Gantz à la télévision publique mardi matin.

La veille, dans un communiqué, son parti centriste Bleu-Blanc s'était dit «déterminée à former un gouvernement d'union libéral, mené par Benny Gantz, pour lequel les gens en Israël ont voté il y a un mois». «Libéral», c'est-à-dire limitant l'influence des partis religieux, alliés de Benjamin Netanyahu.

Qui est responsable ?

Si Benny Gantz échoue dans un mois, le président Reuven Rivlin pourrait demander à une majorité de députés de désigner un candidat. Mais de nouvelles élections - les troisièmes depuis avril - seraient alors quasi-inéluctables, même si le chef de l'Etat israélien a dit qu'il ferait tout son possible pour éviter un nouveau scrutin.

Benjamin Netanyahu a accusé son rival d'avoir torpillé ses efforts pour rassembler un gouvernement d'union nationale. Lors des négociations des dernières semaines, son parti Likoud a tenté de faire accepter par Bleu-Blanc un compromis, élaboré par M. Rivlin, selon lequel MM. Netanyahu et Gantz occuperaient le poste de chef de gouvernement à tour de rôle.

Cette proposition prévoyait que Benjamin Netanyahu soit le premier à occuper la fonction de Premier ministre, mais soit remplacé, dès sa probable inculpation pour corruption d'ici la fin de l'année, par M. Gantz.

Ce dernier a refusé, estimant que son parti ayant obtenu 33 sièges contre 32 pour le Likoud, il devrait être le premier à diriger le gouvernement. Il est surtout bloqué par sa promesse, formulée à plusieurs reprises, de ne pas siéger sous la houlette de M. Netanyahu.

Un pays divisé

Après l'annonce de lundi soir, un compromis semble de nouveau très compliqué. «Qu'a fait Bibi (surnom de M. Netanyahu) avec le mandat de former un gouvernement? Quatre semaines de rien. Il a passé le temps pour être Premier ministre un peu plus longtemps», a twitté lundi soir un responsable de Bleu Blanc, Ofer Shelah, accusant M. Netanyahu de chercher à provoquer de nouvelles élections.

«L'échec de Netanyahu est l'espoir des citoyens israéliens», a commenté Amir Peretz, le dirigeant du parti travailliste, l'un des partenaires de Bleu Blanc, avec six députés. Mais pour l'instant, le bloc de droite, fort de 55 députés, et celui de Bleu Blanc (54 élus) sont arc-boutés sur leurs positions. M. Netanyahu a compliqué les négociations en affirmant qu'il garderait avec lui les partis religieux, ses alliés les plus fidèles, une proposition impossible à accepter pour les centristes.

Malgré son annonce lundi, jour de ses 70 ans, Benjamin Netanyahu ne semble pas être prêt à abandonner le poste qu'il occupe depuis plus de 13 ans. Son alliée Ayelet Shaked, à la tête du parti la Nouvelle Droite (trois députés), a affirmé qu'elle ne négocierait pas séparément des autres formations religieuses et de droite.

«De nouvelles élections sont inutiles (...) Einstein avait dit que la folie est de croire que refaire la même chose plusieurs fois peut amener un résultat différent», a dit Mme Shaked (ats/nxp)