L'Iran menace les Etats-Unis en cas d'attaque

L'armée iranienne a averti samedi les Etats-Unis que la moindre attaque contre son territoire aurait, selon elle, des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains dans la région.

«Tirer une balle en direction de l'Iran mettra le feu aux intérêts de l'Amérique et de ses alliés» dans la région, a déclaré le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole de l'état-major conjoint des forces armées iraniennes dans un entretien à l'agence Tasnim. «Aujourd'hui, la situation régionale est à l'avantage de l'Iran», a ajouté l'officier.

«Si l'ennemi - en particulier l'Amérique et ses alliés dans la région- fait l'erreur de tirer une balle vers la poudrière sur laquelle repose l'Amérique, alors ses intérêts prendront feu», a-t-il prédit. «L'Amérique, ses intérêts et ceux de ses alliés seront consumés par ce feu», a assuré le général Shekarchi, pour qui «le but de l'ennemi», en particulier Israël, «est de désarmer l'Iran».

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain, tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui avait abattu la veille un drone américain. (ats/nxp)