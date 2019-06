L'opposition «responsable en cas de perte humaine»

Le Conseil militaire de transition dirigeant le Soudan a averti samedi le principal mouvement de contestation qu'il le tiendrait responsable de «tout acte de vandalisme» ou «perte humaine» lors d'une manifestation prévue dimanche pour réclamer un pouvoir civil.

«Des gens qui ont des motifs cachés»

Parallèlement, le numéro deux de ce Conseil militaire, le général Mohammed Hamdan Daglo dit «Hemeidti», a assuré que l'armée souhaitait remettre le pouvoir aux civils.

Depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril après plusieurs mois de manifestations populaires, le Conseil est engagé dans un bras de fer avec la contestation, qui a appelé à une nouvelle vague de mobilisation massive dimanche pour réclamer que les militaires remettent le pouvoir aux civils.

C'est le premier appel de cette envergure lancée par l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), le fer de lance de la contestation, depuis la dispersion dans le sang le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum.

«Nous ferons porter l'entière responsabilité à l'ALC en cas de perte humaine durant la marche (de dimanche) ou pour tout acte de vandalisme contre les citoyens ou les institutions étatiques», a souligné le Conseil militaire dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Suna.

«Il y a des casseurs, des gens qui ont des motifs cachés, nous ne voulons pas de problèmes», a prévenu de son côté «Hemeidti», s'adressant à «ceux qui appellent à des marches du million» de personnes.

«Malgré le mandat que nous avons reçu de l'ensemble du peuple soudanais, nous voulons un gouvernement civil», a-t-il affirmé.

Au moins 128 morts

«Nous ne sommes pas contre les gens, ni contre le pacifisme», a souligné le général, qui dirige les Forces de soutien rapide (RSF), lors d'une allocution retransmise à la télévision publique.

Lourdement armées et déployées à travers la capitale, les RSF sont accusées par la contestation et des ONG d'avoir mené la dispersion meurtrière du sit-in du 3 juin. Au moins 128 personnes ont été tuées lors de l'opération du 3 juin et durant la répression des jours suivants, selon des médecins proches de la contestation. Les autorités ont évoqué un bilan de 61 morts.

Le Conseil militaire a affirmé ne pas avoir ordonné la dispersion, assurant qu'il s'agissait à l'origine d'une opération antidrogue dans le secteur voisin de Columbia.

Réclamant d'abord le départ de M. Béchir qui tenait d'une main de fer le Soudan depuis 30 ans, les participants au sit-in étaient restés mobilisés après la chute de l'ex-chef d'Etat pour faire pression sur les militaires et obtenir le transfert du pouvoir aux civils.

Ces dernières semaines, les protestataires ont tenu de petits rassemblements à travers la capitale, parfois dispersés par les forces de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. (afp/nxp)