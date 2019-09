L'ouragan Dorian menace les Bahamas

L'ouragan Dorian, désormais catégorie 4 sur une échelle de 5, se rapprochait dimanche matin de manière extrêmement menaçante des Bahamas mais pourrait épargner la Floride.

Selon les dernières prévisions du Centre national des ouragans américain (NHC) à 03h00 GMT, Dorian et ses vents pouvant atteindre les 240 km/h pourrait toucher le nord-ouest des Bahamas dans la journée. Il devrait ensuite «se rapprocher de la côte est de la Floride lundi soir et mardi», mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le «Sunshine State», après que Dorian a changé de trajectoire.

Here are the 11 PM EDT Saturday, August 31 Key Messages for Hurricane #Dorian. Life-threatening storm surge, hurricane-force winds, and heavy rainfall expected over the northwesternmost Bahamas. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/Vsc6CRvGfm