L'ouragan Dorian s'acharne sur les Bahamas

L'ouragan Dorian progressait au ralenti lundi, prolongeant le calvaire des habitants des Bahamas avant de poursuivre sa route vers les Etats-Unis. Des évacuations sont en cours dans plusieurs Etats côtiers dont la Floride.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019

L'ouragan se trouvait au-dessus de l'île de Grand Bahama et «bouge peu», a souligné le Centre national des ouragans américain (NHC). Il a été rétrogadé de catégorie 5 à 4 mais reste «extrêmement dangereux».

Le Centre basé à Miami a précisé que les vents étaient passés à 250 km/h, mais a précisé que, bien qu'un «affaiblissement graduel» soit prévu, Dorian devrait rester «un puissant ouragan au cours des deux prochains jours».

13'000 maisons endommagées

«Sur la base d'informations en provenance d'Abaco, la dévastation est sans précédent», a tweeté le premier ministre bahaméen Hubert Minnis. Aucune indication officielle sur d'éventuelles victimes dans cet archipel composé de quelque 700 îles (dont une trentaine sont habitées) n'était disponible dans l'immédiat.

Selon le NHC, Dorian a égalé le record datant de 1935 de l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique lorsqu'il a touché terre.

Selon de premières évaluations rapides lundi des autorités et des responsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 13'000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l'ouragan a causé des «dégâts considérables» dans les îles Abacos et de Grand Bahama.

«Nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas», avait déclaré dimanche Hubert Minnis. «C'est probablement le jour le plus triste de ma vie», avait-il ajouté, en larmes.

Sur la côte des Etats-Unis, après des jours d'incertitude autour du trajet de l'ouragan, plusieurs Etats du sud-est (Floride, Géorgie, Caroline du Sud) ont finalement ordonné l'évacuation de centaines de milliers de résidents.

Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées. Jusqu'à 50'000 personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en fonction de l'impact.

Le NHC estime que l'ouragan sera «dangereusement proche» de la côte de la Floride dans la nuit de lundi à mardi, mais il reste difficile d'évaluer comment le «Sunshine State» sera touché.

Video reported to be from Abaco, Bahamas...and the worst is still get to arrive #Dorian pic.twitter.com/otEneOIaxd — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) September 1, 2019

«Partez maintenant !»

«Si vous êtes dans une zone d'évacuation, partez maintenant», a lancé le gouverneur de Floride, Rick Scott. «Nous pouvons reconstruire vos maisons. Nous ne pouvons pas reconstruire votre vie».

A Washington, le président Donald Trump a réuni les responsables des services d'urgence, évoquant un ouragan qui «semble monstrueux». «Nous nous attendons à ce qu'une bonne part de la côte est soit impactée et une partie le sera très, très durement», a-t-il déclaré.

En Caroline du Sud, le gouverneur Henry McMaster a déclaré dimanche l'état d'urgence. «La force et le caractère imprévisible de la tempête nous obligent à nous préparer à tous les scénarios», a-t-il expliqué, ordonnant l'évacuation obligatoire de la côte de l'Etat, une mesure affectant environ 800'000 habitants.

Une évacuation obligatoire a également été ordonnée pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin, en Floride, et pour six comtés côtiers de Géorgie. Des Suisses sont également concernés. Le TCS est venu en aide à ses 23 membres en détresse dans les régions de Miami, Orlando et l'archipel des Keys, a-t-il indiqué dans un communiqué. (afp/nxp)