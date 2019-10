La colère indigène ébranle le pouvoir en Équateur

Un parlement envahi par des manifestants, un palais présidentiel sur le point d’être assailli, une grève générale qui dégénère, les images et informations qui arrivent d’Équateur attestent d’une situation de quasi-insurrection. La capitale, Quito, a été prise d’assaut. En tête de la rébellion, les indigènes, ces paysans pauvres dont les colères sont souvent, en Amérique du Sud, porteuses de révolutions. Ils représentent 25% des 17,3 millions d’Équatoriens. Depuis une semaine, c’est aux cris de «Viva el paro nacional» («Vive la grève nationale»), «El pueblo unido jamás será vencido» («Le peuple uni ne sera jamais vaincu», une chanson populaire chilienne) et de «Lenín traidor» («Lenín – le président – traître») qu’ils défient le pouvoir. Les autorités ont décrété l’état d’urgence.

Le demi-mea culpa de Lenín Moreno ne devrait pas suffire à ramener le calme. S’il a admis dans une interview à CNN porter une responsabilité dans les tensions qui agitent le pays, le président équatorien a dit qu’il ne comptait pas revenir sur les réformes contestées. Elles sont attendues par le FMI, explique-t-il. Pour apurer la dette du pays, passée de 10 milliards de dollars à 35 milliards entre 2009 et 2019, son gouvernement a interrompu le versement de la subvention qui, depuis une dizaine d’années, permettait de réduire le prix du carburant à la pompe. L’annonce a été faite le 3 octobre dernier. L’effet a été immédiat. Le prix du gallon (4 litres) d’essence est passé de 1,85 à 2,40 dollars et celui du gallon de diesel de 1,03 à 2,27 dollars. Dans un pays où le salaire mensuel de base est de 394 dollars (359 euros) une telle augmentation, qui tient du coup de massue fiscale, a mis les gens dans la rue.

Par la suite, Lenín Moreno a lui-même jeté de l’huile sur le feu en qualifiant de «Zánganos», autrement dit de parasites fainéants, les travailleurs pauvres qui s’opposent à sa politique économique. Le divorce entre le pouvoir et une partie de la population est consommé. Au plus bas dans les sondages avant les événements de ces derniers jours, le président équatorien sort extrêmement affaibli de cette confrontation. Peut-il y survivre? Confrontés à des situations similaires, Jamil Mahuad en 1998 puis Lucio Gutiérrez en 2005 ont dû jeter l’éponge.

Pour l’instant, Lenín Moreno s’emploie à rejeter la responsabilité des manifestations sur son prédécesseur Rafael Correa, qui a présidé l’Équateur entre 2007 et 2017, et les chavistes. Depuis la Belgique, où il s’est installé, ce dernier a admis être très proche du président contesté du Venezuela, Nicolás Maduro, mais a nié jouer un rôle dans les événements qui secouent le pays. Ses détracteurs affirment, au contraire, qu’il ronge son frein et s’impatiente de reprendre les rênes du pays. S’ils sont bien présents dans les cortèges, ses partisans n’ont toutefois pas la main sur le mouvement. Dans un communiqué, les représentants de la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur se sont démarqués des correistes, affirmant qu’ils n’adhéraient pas à leur projet de coup d’État.

L’ONU et la Conférence épiscopale sont à la manœuvre depuis mercredi pour faire retomber la pression. «Notre objectif est d’explorer la possibilité de créer un espace sûr permettant aux principaux acteurs de trouver un moyen de sortir de la situation complexe du pays», ont indiqué les deux médiateurs dans un communiqué commun. Lenín Moreno semble croire aux chances de réussite de cette mission de bons offices qui veut privilégier le dialogue avec les syndicats et la société civile, hors de tout agenda politique. «Je suis heureux qu’ils aient séparé les éléments pernicieux de leurs manifestations pacifiques», s’est réjouit le président, qui a regagné jeudi le palais présidentiel qu’il avait dû fuir la veille.