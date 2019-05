La démission du Premier ministre est rejetée

Le Parlement ukrainien a rejeté jeudi la démission du Premier ministre Volodymyr Groïsman, qui l'avait présentée la semaine dernière après l'investiture du nouveau président. Cette décision maintient le gouvernement actuel en place pour les prochains mois.

Seuls 97 députés, alors que le minimum requis est de 226, ont voté en faveur de la démission de Volodymyr Groïssman, en poste depuis avril 2016. «Je vous remercie», a réagi le Premier ministre de 41 ans, qui s'était déclaré avant le vote prêt à accepter toute décision des parlementaires.

Volodymyr Groïsman a présenté sa démission la semaine dernière, invoquant des désaccords avec le nouveau chef de l'Etat Volodymyr Zelensky, ancien comédien novice en politique.

Législatives en juillet

Il a ensuite annoncé son intention de participer aux législatives anticipées fixées au 21 juillet par Volodymyr Zelensky. Selon la loi ukrainienne, le gouvernement n'est pas obligé de démissionner après le changement de président, mais doit le faire sans faute après l'élection d'un nouveau Parlement.

Il continuera donc ensuite d'exercer ses fonctions par intérim jusqu'à la formation d'une nouvelle coalition parlementaire qui nommera le nouveau gouvernement.

Elu triomphalement en avril avec plus de 73%, Volodymyr Zelensky, 41 ans, a promis de «casser le système» et renouveler les élites politiques de cette ex-république soviétique confrontée à un conflit armé avec des séparatistes prorusses et à de lourdes difficultés économiques. (ats/nxp)