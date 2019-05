La démonstration policière tourne mal

Une fillette a été grièvement blessée par l'explosion d'une grenade assourdissante lors d'une démonstration policière pédagogique vendredi à Silistra, dans le nord-est de Bulgarie, a annoncé le parquet. Deux autres enfants ont été plus légèrement atteints.

La fillette âgée de six ans a été hospitalisée avec des brûlures entre 10% et 20% sur la poitrine, le cou et les jambes, provoquées par des éclats de la grenade, a-t-il été précisé. Les deux autres enfants souffrent de brûlures plus légères.

Le drame s'est déroulé dans un stade où 300 bambins étaient rassemblés dans le cadre d'une initiative de la police bulgare intitulée «Jouons sans danger», à l'occasion de la journée internationale de l'enfant. La grenade avait été lancée par un policier sur la voiture de prétendus criminels. (ats/nxp)