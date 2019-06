La fiancée de Khashoggi veut que Berne sanctionne Riyad

La fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi appelle la Suisse à prendre des «sanctions» contre Riyad. Mercredi à Genève, elle a affirmé que Berne pouvait piloter avec l'ONU un processus pour davantage d'action internationale dans cette affaire.

«La Suisse pourrait jouer un rôle en exerçant des sanctions contre l'Arabie saoudite» pour atteindre des «résultats» dans les appels à Riyad à rendre des comptes, a estimé cette Turque trentenaire devant les correspondants accrédités à l'ONU à Genève. Une demande qu'elle a ensuite élargie à tous les Etats, comme l'a recommandé la rapporteuse spéciale de l'ONU contre les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard.

La Suisse pourrait aussi oeuvrer avec l'ONU pour accentuer les efforts même si elle «n'a aucun lien» avec cette affaire, ajoute la fiancée du journaliste assassiné en octobre dernier au consulat saoudien d'Istanbul. La jeune Turque n'a rencontré aucun représentant des autorités suisses pour le moment.

Difficile pour la Suisse

Berne «est dans une position particulière sur ce dossier, en raison du mandat de puissance protectrice qu'elle assure pour l'Arabie saoudite et l'Iran», a expliqué il y a quelques jours l'ambassadeur suisse auprès de l'ONU à Genève, Valentin Zellweger.

Dans son rapport, Mme Callamard, qui met en cause le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane («MBS»), demande au secrétaire général de l'ONU de lancer des investigations internationales. Celui-ci estime ne pas avoir l'autorité pour le faire sans l'intervention d'un Etat. Selon la fiancée, les Etats-Unis, où habitait Jamal Khashoggi, devraient oeuvrer pour satisfaire cette demande.

Après avoir été entendue par les parlementaires américains il y a quelques semaines, elle mentionne «quelques signes» vers la possibilité d'une investigation américaine. L'UE a également un rôle à apporter, dit la fiancée.

Pas de menaces lancées par Riyad

Très émue, elle explique que les nombreuses questions qui lui sont posées la replongent à chaque fois dans les moments où elle pensait encore qu'il n'était pas décédé, comme son corps n'a jamais été retrouvé. Elle n'a pas cherché à accéder aux extraits sonores ou vidéos remises à Mme Callamard. Et elle n'a pas été contactée par Riyad qui n'a lancé contre elle ni menaces ni offre de compensation.

Avant cette rencontre mercredi, quarante ONG avaient dévoilé dans la matinée une lettre au conseiller fédéral Ignazio Cassis et 47 autres chefs de la diplomatie pour demander un mécanisme de suivi des droits de l'homme en Arabie saoudite. Dans ce courrier daté du 4 juin, les ONG, dont l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) établie à Genève, mentionnent peu le cas du journaliste saoudien.

Elles entendent seulement relayer les reproches de violation des standards internationaux dans les procès contre plus d'une dizaine de suspects poursuivis pour le meurtre.

Les ONG se disent inquiètes par l'exécution récente de 37 hommes et par la détention arbitraire de défenseurs des droits de l'homme, notamment des femmes. Elles demandent une résolution du Conseil pour un mécanisme de surveillance et elles appellent à la libération des femmes retenues.

La Suisse ne s'était pas associée à la déclaration conjointe de plus de 35 Etats qui demandaient au Conseil des droits de l'homme en mars la relaxe de ces femmes et la collaboration saoudienne aux investigations de Mme Callamard. Elle ne pourrait pas voter une éventuelle résolution étant donné qu'elle n'est plus membre de l'instance. Mais les ONG ont malgré tout envoyé leur lettre à M. Cassis. (ats/nxp)