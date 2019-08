La mode du selfie menace des espèces fragiles

Poster des selfies avec une loutre de compagnie ou d'autres animaux menacés de disparition peut sembler anodin. Mais les écologistes affirment que cette mode pourrait conduire à l'extinction de certaines espèces.

«Le commerce illégal des loutres s'est soudainement accru de façon exponentielle», explique Nicole Duplaix, qui co-préside le groupe spécialisé sur les loutres à l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Toutes les espèces de loutres d'Asie sont depuis longtemps considérées comme vulnérables ou menacées en raison du rétrécissement de leur habitat naturel et du commerce illégal de leur fourrure.

Mais les écologistes accusent les réseaux sociaux d'être à l'origine de la frénésie qui a fait bondir la demande de bébés loutres dans certains pays d'Asie, en particulier au Japon, et qui fait peser une menace sur l'avenir de l'espèce.

Animal cafes in Japan impacting wildlife especially the Asian otter, with boom in otter cafes fueled by #socialmedia #citescop18 pic.twitter.com/vv6TcpTKGY