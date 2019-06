La porte-parole de la Maison Blanche s'en va

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi le départ de Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche et proche collaboratrice qui fut à ses côtés durant la campagne de 2016.

«Notre merveilleuse Sarah Sanders quittera la Maison Blanche et rentrera chez elle dans l'Etat de l'Arkansas à la fin du mois», a tweeté Donald Trump.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

Le milliardaire républicain a ajouté espérer qu'elle soit un jour candidate à la fonction de gouverneur de cet Etat, un poste qu'a occupé son père Mike Huckabee, figure de la politique américaine. «Elle serait fantastique!», a-t-il lancé.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!