La Turquie libère un scientifique américain

La Turquie a libéré mercredi Serkan Gölge, un chercheur de la Nasa ayant la double nationalité turque et américaine. Sa détention pendant près de trois ans a tendu les relations entre les deux pays.

NASA scientist Serkan Gölge has been released from prison today.

Trump administration has demanding the release of Gölge who has been in jail for $1 bill. He is among tens of political hostages jailed in #Turkey. #FreePoliticalHostages pic.twitter.com/oOu6LCE8Ea