Le Brexit au centre d'un débat houleux

Les prétendants à la succession de la première ministre britannique Theresa May se sont affrontés dimanche sur leur vision du Brexit lors d'un premier débat télévisé. Le grand favori, Boris Johnson, était absent.

La confrontation, parfois musclée, a opposé pendant 90 minutes cinq candidats conservateurs. Quatre d'entre eux ont assuré qu'ils chercheraient à renégocier l'accord de divorce avec l'Union européenne, qui exclut pourtant de rouvrir les discussions.

Le ministre du développement international, Rory Stewart, a, quant à lui, affirmé vouloir conserver l'accord de retrait, rejeté à trois reprises par le Parlement, provoquant la démission de Theresa May du poste de chef du parti conservateur.

Rory Stewart likens the "competition of machismo" around a no-deal Brexit to trying to stuff too much rubbish in your bin.



But Dominic Raab says: "You cannot get the EU to budge unless you're willing to walk away." #C4Debate pic.twitter.com/71wqlPIPCS