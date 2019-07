Le dialogue interafghan reprend au Qatar

Le dialogue interafghan a repris dimanche au Qatar, avec les talibans et divers hauts responsables. L'objectif est de tenter de parvenir à un accord de paix, au moment où les Etats-Unis cherchent à se désengager de la plus longue guerre de leur histoire.

Co-organisées par le Qatar et l'Allemagne, les discussions se sont achevées vers 17h00 suisses et devaient reprendre lundi matin. Dans un tweet, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est réjoui de la tenue de ce dialogue, qui «a mis longtemps à arriver», et a loué «le gouvernement (afghan), la société civile, les femmes et les talibans» pour leur participation.

The Intra Afghan Conference for Peace in #Doha has been a long time coming. It’s great to see senior government, civil society, women, and Taliban representatives at one table together. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019

Quelque 70 délégués afghans sont présents à Doha - «quelques-uns des plus brillants esprits de la société afghane», selon Markus Potzel, représentant spécial de l'Allemagne pour l'Afghanistan et le Pakistan. «Chacun d'entre vous aura l'occasion et la responsabilité unique de trouver les moyens de transformer la confrontation violente en un débat pacifique», a exhorté l'émissaire allemand en ouvrant la séance dimanche.

«Nous voulons une feuille de route pour l'avenir de l'Afghanistan», a affirmé de son côté l'envoyé spécial du Qatar pour l'antiterrorisme, Mutlaq al-Qahtani. Selon une déléguée, Asila Wardak, membre du Haut conseil pour la paix (HPC), une instance de réconciliation afghane, «tout le monde insiste sur un cessez-le-feu». «Le but est de négocier pour qu'ils se mettent d'accord entre eux sur les conditions de la paix», a expliqué dimanche le négociateur américain Zalmay Khalilzad.

Signes très encourageants

Cette rencontre interafghane survient après un dernier round de négociations directes entre Américains et talibans ces derniers jours à Doha, «le plus productif» à ce jour selon M. Khalilzad. Le porte-parole politique des talibans à Doha, Suhail Shaheen, s'est dit également «heureux des progrès» accomplis.

Tout accord de paix avec les talibans repose sur quatre piliers: le retrait des forces américaines, l'assurance que l'Afghanistan ne servira pas de sanctuaire à des groupes insurgés, un dialogue interafghan et un cessez-le-feu permanent. «Pour la première fois, je peux dire que nous avons eu des discussions substantielles et des progrès sur les quatre questions», s'était félicité M. Khalilzad.

Washington met les bouchées doubles pour arracher un accord politique avec les talibans avant l'élection présidentielle afghane, prévue le 1er septembre, et ouvrir la voie à un retrait des troupes américaines, arrivées fin 2001, après les attentats du 11-Septembre. Les discussions bilatérales entre Américains et talibans reprendront le 9 juillet après une pause de deux jours.

Les entretiens interafghans se déroulent eux sans la participation directe des Etats-Unis ni la présence officielle de représentants du gouvernement de Kaboul, pourtant reconnu par la communauté internationale. Ces derniers ne sont là qu'«en leur qualité personnelle». Les talibans refusent notamment de négocier avec le président afghan Ashraf Ghani.

«C'est une réunion de dialogue - ce n'est pas aux talibans d'imposer leurs conditions (...). Tout le monde sera là en sa qualité personnelle», a toutefois averti l'émissaire américain.

Droits des femmes

Il s'agit de la troisième rencontre du genre après deux rounds d'entretiens à Moscou en février puis en mai. M. Khalilzad espère que les parties afghanes pourront ouvrir des négociations directes «relativement vite» après leurs échanges à Doha. Mais «c'est aux Afghans de décider quand débutent les négociations», a-t-il reconnu.

Une paix générale et durable semble néanmoins hors de portée dans ce pays ravagé par 18 ans de guerre. Outre la question du retrait américain, d'autres dossiers très épineux, comme le partage du pouvoir avec les talibans, le sort de l'administration Ghani, le rôle des puissances régionales (Pakistan, Iran et Inde) et les droits des femmes, ne sont pas réglés.

Selon la déléguée du HPC, Asila Wardak, un négociateur taliban a assuré que le mouvement fondamentaliste «autoriserait les femmes à travailler, à être scolarisées et à étudier --sur la base de la culture afghane et des valeurs islamiques».

Sur le terrain, les talibans, qui se considèrent en position de force, poursuivent leurs opérations. Au moins 14 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi sur un marché du nord de l'Afghanistan, dans une attaque attribuée aux rebelles. Un nouvel attentat, revendiqué par les talibans, a fait dimanche au moins 12 morts et plus de 150 blessés, dont des dizaines d'enfants, dans l'est de l'Afghanistan. (ats/nxp)