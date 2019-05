Le gendre de Trump vante son plan de paix

Le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a rencontré le roi du Maroc Mohammed VI mardi à Rabat, a-t-on appris auprès du palais royal. Il est en tournée régionale pour trouver des appuis à son plan de paix israélo-palestinien.

L'entretien organisé à la résidence royale de Rabat, première étape d'une tournée qui conduira ensuite M. Kushner en Israël et en Jordanie, a porté «sur les évolutions et les développements que connaît la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient», a indiqué un porte-parole du palais. Le renforcement du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc a également été au centre des discussions, selon la même source.

Le roi du Maroc préside le «comité Al-Qods» (Jérusalem en arabe), une organisation réunissant les soutiens de la cause palestinienne au sein du monde arabe, créée par l'organisation de la coopération islamique (OCS) pour oeuvrer à la préservation du patrimoine religieux, culturel et urbanistique de la ville sainte.

Boycott des Palestiniens

La Maison-Blanche a prévu de présenter les 25 et 26 juin prochain à Bahreïn le volet économique d'un plan de paix israélo-palestinien promis par le président Donald Trump depuis son élection.

A ce stade, seuls les Emirats arabes unis ont confirmé leur présence au rendez-vous de Bahreïn, qui doit réunir des responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile et du monde des affaires sur le thème «De la paix à la prospérité».

Les dirigeants palestiniens, eux, ne feront pas le déplacement: boycottant le gouvernement américain depuis que Washington a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre 2017, ils ont fait savoir qu'ils étaient opposés à toute tentative visant à promouvoir «une normalisation économique de l'occupation israélienne de la Palestine», comme l'a dit Saëb Erakat, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

S'il reste évasif sur le contenu de son plan, entouré du plus grand secret, Jared Kushner promet depuis plusieurs mois des idées nouvelles, soulignant que les approches traditionnelles n'avaient pas permis de parvenir à un accord. Il refuse ainsi de parler de la solution dite «à deux Etats», israélien et palestinien, pourtant au coeur de la diplomatie mondiale depuis des années. (afp/nxp)