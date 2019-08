Le militant Joshua Wong libéré sous caution

Joshua Wong qui fait partie de plusieurs figures du mouvement prodémocratie hongkongais arrêtées vendredi a été libéré sous caution. La police a interdit une nouvelle grande manifestation prévue samedi.

Un nouveau rassemblement massif est prévu samedi pour marquer le cinquième anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel dans la ville. Cette décision fut le déclencheur du «Mouvement des parapluies», marqué par 79 jours d'occupation du coeur financier et politique de Hong Kong. Deux des grandes figures de ce mouvement, Joshua Wong et Agnes Chow, tous deux âgés de 22 ans et très populaires au sein de la contestation actuelle, ont été arrêtées vendredi, a annoncé leur parti.

«Poussé de force dans un fourgon»

«Notre secrétaire général @joshuawongcf vient d'être arrêté ce matin vers 07h30» (heure locale), a tweeté le parti Demosisto. «Il a été poussé de force dans un fourgon, dans la rue, en plein jour. Nos avocats suivent le cas désormais.» Mme Chow a été interpellée à son domicile, selon le parti.

La police s'est bornée à annoncer l'arrestation de deux personnes de 22 ans, en ne les désignant que par leur nom de famille, Wong et Chow. Elle les accuse notamment d'en «inciter d'autres à participer à un rassemblement non autorisé».

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now.