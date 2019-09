Le Pakistan brandit un «risque de guerre»

Le Pakistan n'exclut pas que la détérioration au Cachemire indien provoque une «guerre accidentelle» avec New Delhi. Il a appelé mardi à Genève «le monde» à ne «pas rester silencieux» et demande une commission d'enquête internationale face à un risque de «génocide».

Devant quelques journalistes, le ministre des Affaires étrangères Shah Mehmood Qureshi n'a pas exclu un «risque de guerre» avec New Delhi après l'annulation de l'autonomie au Cachemire indien. Si Islamabad est ouvert à une médiation, «je ne vois pas d'espoir de dialogue bilatéral dans un futur proche», a-t-il également expliqué, après un discours vigoureux devant le Conseil des droits de l'homme.

«Nous répondrons par la force»

Pour autant, le Pakistan n'ouvrira pas les feux en premier. Mais en cas d'attitude hostile du gouvernement de Narendra Modi, «nous répondrons par la force», a-t-il assuré. Comme son premier ministre Imran Khan avant lui, Shah Mehmood Qureshi a fait part, devant les États membres, de son inquiétude face à la possibilité d'un «génocide» contre la population musulmane dans ce territoire indien. Celle-ci, qui n'a plus accès à internet et s'est vue imposer des restrictions supplémentaires ces dernières semaines, habite «la plus grande prison au monde», a insisté le ministre.

Des milliers de personnes ont été arrêtées. Dans cette passe d'armes verbale, le vice-ministre indien des Affaires étrangères est également attendu pendant les trois semaines de travaux du Conseil. Lundi, la haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet s'était dite «très inquiète» après les actions récentes de l'Inde. (ats/nxp)