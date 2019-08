Le Pakistan compare sa situation au nazisme

Inde Des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ont été envoyés au Cachemire, les autorités indiennes craignant des manifestations de masse après la révocation de l'autonomie. Plus...

Pakistan New Delhi a martelé jeudi que la révocation de l'autonomie du Cachemire indien relevait d'une «affaire interne». Islamabad est fâché mais écarte le recours à la force. Plus...

Cachemire Le ton monte entre le Pakistan et l'Inde après la décision de New Dehli de révoquer l'autonomie du Cachemire indien. Le commerce bilatéral est en outre suspendu. Plus...