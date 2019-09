Le pape François s'envole pour le Mozambique

Le pape François s'est envolé mercredi matin pour le Mozambique. Ce pays pauvre d'Afrique du sud-est est la première étape d'un voyage d'une semaine qui le mènera aussi à Madagascar et à l'Ile Maurice.

Le souverain pontife est attendu à 18h30 (locales et suisses) dans la capitale Maputo, où il sera accueilli par le président Filipe Nyusi. En se rendant à la nonciature apostolique, où il passera la nuit, il vivra un premier bain de foule très attendu avec les Mozambicains en les saluant depuis une voiture ouverte.

Pour le cardinal italien Pietro Parolin, numéro deux du Vatican, le pape aura à coeur au Mozambique d'insister sur «la paix», «la préservation» de la planète, ainsi que l'importance de «renoncer aux armes.

Accord de paix

La visite au Mozambique intervient un mois après la signature d'un traité de paix historique entre le gouvernement et l'ex-rébellion de la Renamo, devenue le principal parti d'opposition.

Dans un message vidéo aux Mozambicains, le pape a appelé à un renforcement de »la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable«.

Le souverain pontife argentin s'attardera le plus longtemps à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète dont les trois quarts des habitants vivent avec moins de deux dollars par jour. Il s'y exprimera notamment devant les ouvriers d'une carrière.

Diversité mauricienne

Le pape terminera son voyage par une visite éclair à l'île Maurice, démocratie stable, à l'est de Madagascar. Cette petite république majoritairement hindoue (52%), mais qui compte d'importantes minorités chrétienne (30% - principalement catholiques) et musulmane (18%), souhaite célébrer sa diversité culturelle et religieuse.

Dans un message vidéo adressé aux habitants de l'île Maurice, le pape a d'ailleurs rendu hommage à un peuple »qui se distingue pour s'être formé par la rencontre de différentes ethnies et qui bénéficie donc de la richesse de diverses traditions culturelles et aussi religieuses".

Jean Paul II avait visité ces trois pays voici une trentaine d'années. Pour François, il s'agira de son 31e voyage à l'étranger, à l'issue duquel il aura visité un total de 49 pays. En novembre 2015, il avait effectué un premier voyage en Afrique subsaharienne, en regroupant le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. (ats/nxp)