Le Parlement européen «prêt» à voter un report

Le Parlement européen est prêt à permettre la prise de fonction de la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen le 1er décembre, un mois plus tard que prévu, selon un porte-parole. Trois pays doivent encore proposer de nouveaux candidats.

«Le Parlement est prêt à voter à temps pour permettre à la nouvelle Commission de commencer le 1er décembre, demande une désignation rapide des trois nouveaux commissaires désignés», a annoncé sur Twitter Jaume Duch, porte-parole du Parlement.

. @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate.