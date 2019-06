Le pas historique de Trump en quête de relance nucléaire

Cravate rouge, crinière en bataille, Donald Trump attend, planté sur la ligne de démarcation, face à la silhouette corpulente de Kim Jong-un qui s’avance vers lui en costume sombre Mao. Le «leader suprême nord-coréen» lui tend la main en esquissant un sourire entre deux cabanes bleu ciel de l’ONU. «Je ne pensais pas vous rencontrer un jour ici», lui lance le trentenaire, sous les flashs des photographes, dans la moiteur de la mousson. Ici, à Panmunjom, «l’endroit le plus effrayant de la terre», selon la formule choc du président américain Bill Clinton, se rencontrent habituellement les militaires belligérants pour maintenir à flot le fragile armistice signé en 1953 mettant fin à la guerre de Corée, au cœur de la DMZ, la frontière la plus militarisée du monde.

Le trublion Trump ne laisse pas passer l’occasion de faire mieux que ses prédécesseurs démocrates, dont Barack Obama, et franchit allègrement la frontière pour quelques pas en Corée du Nord, en compagnie de son «ami» dictateur. Pour la première fois de l’Histoire, un président américain en exercice foule le territoire de ce pays ennemi, bousculant des décennies de méfiances avec la seule dynastie «communiste» de la planète. «Je suis fier d’avoir franchi ce pas. C’est un grand jour pour le monde!» explique Trump, avant de convier le «Chairman Kim» à la Maison-Blanche.

Le «sens du spectacle»

Weekend à suspense à Séoul, orchestré par l’auteur de «l’art du deal», passé maître dans celui de captiver les télévisions en continu. «Trump a un vrai sens du spectacle. Ces gestes symboliques sont nécessaires pour surmonter des décennies de méfiance sur la péninsule, mais ils ne suffisent pas à imposer la paix», juge Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha, à Séoul.

Près de six mois après l’échec du sommet à Hanoi, au Vietnam, conclu abruptement sans accord, Trump tente une relance diplomatique afin de rasséréner un partenaire échaudé multipliant les gestes d’impatience. À l’orée de sa campagne présidentielle, cette virée sur la DMZ lui permet de capter encore les projecteurs, tout en donnant des gages au jeune dictateur, pour prévenir une rupture périlleuse. «La Maison-Blanche a perçu l’impatience grandissante à Pyongyang, où les éléments les plus durs du régime plaident pour une reprise des essais balistiques si la stratégie de négociations avec les États-Unis échouent», analyse Mason Richey, professeur à l’Université Hankuk for Foreign Studies, à Séoul.

La rencontre sur la DMZ doit relancer les négociations, Trump promettant la tenue de nouvelles rencontres entre négociateurs américains et nord-coréens, «d’ici deux à trois semaines».

Ce scénario optimiste ne dissipe pas le scepticisme de nombre d’experts, au regard du fossé béant qui sépare toujours Pyongyang et Washington au sujet de la «dénucléarisation», dont la définition elle-même est une difficulté. «Il s’agit d’une pièce de théâtre, sans substance. Un concentré de la diplomatie à la Trump, obsédé par l’image, et qui n’a aucune idée des détails du dossier nucléaire», juge Richey.

