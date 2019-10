Les 20 entreprises les plus polluantes de la planète

Alors que les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont entamé lundi deux semaines d'actions coups de poing pour dénoncer l'inaction «criminelle» des gouvernements sur le climat, des scientifiques amércains ont dressé la liste des firmes les plus polluantes de la planète.

Le centre Climate Accountability Institute a en effet montré comment les 20 entreprises qui exploitent le plus massivement charbon, pétrole et gaz produisent près 35% des émissions de carbone et de méthane dans le monde. A elles seules, elles ont généré près de 480 milliards de tonnes de CO2 depuis 1965, souligne le journal britannique «Guardian».

La pire des entreprises est la compagnie nationale saoudienne Saudi Aramco (59 milliards de tonnes de CO2 depuis 1965), devant l’Américaine Chevron (43,4 milliards), la Russe Gazprom (43,2 milliards de tonnes). On trouve aussi dans cette liste BP, Shell, PetroChina, ExxonMobil, Petrobras, ou encore la Française Total.

A noter que selon le scientifique à l'origine de ce classement, 90% des émissions produites par ces grandes firmes proviennent de l'utilisation de leurs produits et 10% seulement de leur production.