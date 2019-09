Pompeo devra livrer des documents sur l'Ukraine

Les parlementaires démocrates ont sommé vendredi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de leur livrer des documents nécessaires à leur enquête sur Donald Trump, manifestant leur volonté d'aller vite avec l'explosive procédure de destitution engagée contre le président républicain.

Soulignant agir «avec célérité et de concert», trois commissions de la Chambre des représentants ont envoyé une injonction formelle au secrétaire d'État. Ne pas s'y plier «constituerait une entrave à l'enquête du Congrès», lui rappellent-ils dans un courrier.

En parallèle, les élus démocrates à la tête de ces commissions ont déjà fixé les dates pour entendre cinq hauts diplomates, susceptibles de leur fournir des informations sur le scandale ukrainien dans lequel Donald Trump est englué.

«Il ne faut pas que ça traîne», avait auparavant déclaré la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi qui, après avoir tempéré pendant des mois les ardeurs de l'aile gauche du parti, a créé la surprise mardi en décidant d'initier une procédure de destitution de Donald Trump. Si la démarche a peu de chances d'aboutir pour cause de majorité républicaine au Sénat, elle jette une ombre sur sa campagne de réélection et augure de luttes acharnées jusqu'au scrutin de 2020.

Donald Trump «ne nous a pas laissé le choix», a assuré vendredi la leader démocrate pour expliquer son changement de position: il a «trahi son serment, mis en péril la sécurité nationale et l'intégrité des élections», a-t-elle assuré.

It doesn’t get more serious than this. It is a betrayal of his oath of office for President Trump to pressure a foreign country to interfere in our elections. And yet that is exactly what @realDonaldTrump did. #TruthExposed pic.twitter.com/MnB5ARJR35