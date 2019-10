Les forces russes à la frontière syro-turque

Les forces russes ont atteint mercredi la frontière syro-turque. Elles y ont été déployées pour s'assurer du départ de toutes les forces kurdes d'une longue zone frontalière, en application d'un accord conclu la veille entre Moscou et Ankara.

Un correspondant de l'AFP a vu en début de soirée plusieurs véhicules blindés arborant des drapeaux russes entrer dans la ville frontalière syrienne de Kobané, une localité de l'extrême nord tenue jusqu'à ces derniers jours par les forces kurdes. Le ministère russe de la Défense a indiqué dans un communiqué que les patrouilles de ses soldats étaient sur le point de débuter dans la ville.

Accord «historique»

Les troupes russes étaient déjà présentes en Syrie où elles appuient l'armée du président Bachar el-Assad. Elles avaient franchi dans l'après-midi l'Euphrate, le grand fleuve qui traverse le nord du pays en guerre, en direction de la frontière qui s'étend sur plusieurs centaines de km.

Lors d'une rencontre mardi à Sotchi, en Russie, le président Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont conclu un «memorandum» visant au retrait total des forces kurdes de la zone et au contrôle commun d'une large partie de la frontière turco-syrienne.

Cet accord signe la défaite des Forces démocratiques syriennes (FDS), -dont la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) est l'épine dorsale-, qui avaient largement aidé la coalition internationale menée par Washington à vaincre le groupe djihadiste, Etat islamique (EI). Salué comme «historique» par M. Erdogan, l'accord sonne le glas des volontés d'autonomie des Kurdes, le cauchemar d'Ankara.

Le chef des Forces démocratiques syriennes (FDS) ), dominées par les combattants kurdes, a de son côté remercié mercredi la Russie pour avoir sauvé son peuple du «fléau» de la guerre.

Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre russe de la Défense, Mazloum Abdi a également déclaré qu'il avait des «réserves» sur certains aspects de cet accord, tout en appelant à un «dialogue» approfondi avec la Russie, selon un communiqué des FDS.

«Génocide»

Mercredi, des scènes de colère et de désespoir se déroulaient à Qamichli, une ville frontalière du nord-est de la Syrie, considérée comme la capitale de facto des Kurdes syriens et qui a été exclue par l'accord sur la «zone de sécurité». La ville abrite plusieurs dizaines de milliers de civils, dont de nombreux déplacés, et la situation y est déjà très précaire.

Des centaines d'habitants ont manifesté en criant des slogans hostiles au pouvoir turc, ont constaté des journalistes de l'AFP. Une pancarte comparait l'Etat turc à l'EI. «Les occupants turcs ont lancé un génocide contre notre peuple et veulent changer la démographie de la région», affirmait Salman Sheikhi, un manifestant de 50 ans. La Turquie a affirmé vouloir renvoyer dans la «zone de sécurité» une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens qui se trouvent sur son sol.

Voiture piégée

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une voiture piégée a explosé mercredi près d'un magasin de téléphonie de Qamichli, sans faire de victime, et le reste de la zone frontalière est restée globalement calme.

Russian troops patrol Syrian border following deal with Turkey. ISIS claim responsibility for a car bomb in Qamishli.



Read our verification work behind our coverage of the latest key developments in #Syria. pic.twitter.com/7Qi5CG2jV0