Les Géorgiens encore dans la rue à Tbilissi

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche, pour le quatrième jour consécutif, contre la Russie et les autorités géorgiennes dans les rues de Tbilissi. Ces protestations interviennent en plein accès de tension entre Moscou et son ex-république soviétique.

Les protestations ont été déclenchées jeudi par l'intervention d'un député russe au Parlement géorgien. Beaucoup ont estimé sa présence choquante alors que les deux pays se sont affrontés dans une courte guerre en 2008 lors d'une intervention militaire russe en Géorgie.

#Georgia ????????: thousands rallied in front of the parliament building in #Tbilisi for the 4th night in a row, to protests against the ruling Georgian Dream party and the ongoing Russian occupation of #Abkhazia & #SouthOssetia pic.twitter.com/Ew2sZgd0NB