Les pompiers ont de la peine avec les flammes

Bourrasques et sécheresse ont compliqué dimanche la lutte contre un incendie qui fait rage depuis samedi dans une région montagneuse du centre du Portugal. Les feux ont repris à plusieurs endroits, alors que les pompiers espéraient les circonscrire dans la journée.

La protection civile a jeté de nouvelles forces dans la bataille, et à 17h00 (18h00 suisses), près de 1700 pompiers, 480 véhicules et 23 moyens aériens étaient engagés contre les incendies, soit 1000 hommes de plus que la veille au soir. A la demande du Portugal, les satellites du système Copernic de l'UE produisent des cartes des feux de forêt qui affectent la région de Castelo Branco.

Les incendies ont fait 20 blessés dans cette région (huit pompiers et 12 civils), selon un bilan du ministère de l'Intérieur. Un civil grièvement brûlé a été évacué en hélicoptère vers Lisbonne, à 200 km au sud.

Hameaux évacués

Une grande partie de ce dispositif d'une ampleur rarement atteinte était à l'oeuvre sur un incendie qui a démarré près de la commune de Vila de Rei et a parcouru 25 kilomètres depuis son point d'origine. Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs hameaux avaient été évacués par précaution.

Deux autres feux de forêts de grande dimension qui s'étaient déclarés samedi ont été circonscrits dans la nuit. L'un d'eux a été donné comme complètement maîtrisé en fin de matinée.

«L'origine des incendies fait l'objet d'une enquête. (...) Chose étrange : comment se fait-il que cinq feux de taille significative commencent dans des zones si rapprochées ?», a demandé le ministre portugais de l'Intérieur Eduardo Cabrita lors d'une conférence de presse.

Un incendiaire présumé a été arrêté dimanche à Castelo Branco, a indiqué la police judiciaire. Cet homme âgé de 55 ans est soupçonné d'avoir mis le feu près de la ville, mais n'a vraisemblablement pas joué de rôle dans les vastes incendies qui se sont déclenchés dans l'après-midi de samedi.

Incendies récurrents

Cinq régions du centre et du sud du Portugal étaient placées dimanche en alerte maximale aux incendies. Les régions du centre du pays, vallonnées et couverte de forêts, sont régulièrement la proie des feux de forêt. Les plus meurtriers de l'histoire du pays avaient tué 114 personnes en deux vagues, en juin puis en octobre 2017.

Le Portugal reste traumatisé par ces catastrophes et le gouvernement a déployé d'importants moyens pour éviter qu'elles se répètent. Début juin, il avait décidé de nationaliser le système de communications d'urgence (SIRESP), qui avait connu des défaillances lors des incendies meurtriers de 2017.

Selon une étude du système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS) publiée en mai, plus de 250'000 hectares sont partis en fumée à travers l'Europe entre janvier et avril 2019. Cette somme a déjà dépassé les 181'000 hectares brûlés pendant toute la saison des feux 2018.

Et fin juin, pendant la première vague de chaleur de l'été qui a affecté une grande partie de l'Europe, des milliers d'hectares étaient partis en fumée en Espagne, notamment en Catalogne. (ats/nxp)