Les troupes de Damas entrent dans Kobané

Les troupes du régime syrien ainsi que des soldats russes sont entrés mercredi à Kobané, une ville kurde syrienne à la frontière turque, en vertu d'un accord conclu entre Damas et les autorités kurdes pour contenir une offensive d'Ankara, selon une ONG.

«Les forces du régime sont entrées dans la ville de Kobané accompagnées de troupes russes», a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

The Syrian army has entered into the town of #Kobani.

If #Turkey is really intentioned to adhere to the Adana agreements it has to accept that it's up to the government in Damascus to ensure security in this area of northern #Syria. pic.twitter.com/TSk91tio9v