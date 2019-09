Les USA en pourparlers avec les rebelles Houthis

Conflit au Yémen du sud: Ryad parle d'une «menace» sur sa «sécurité»

L'Arabie saoudite a parlé d'une «menace sur la sécurité» du royaume en dénonçant pour la première fois le conflit dans le Yémen du sud entre l'armée qu'elle soutient et les séparatistes, a annoncé jeudi l'agence de presse officielle SPA.

«L'Arabie saoudite assure que toute tentative de déstabilisation du Yémen constitue une menace sur la sécurité et la stabilité du royaume et de la région et qu'elle n'hésitera pas à y faire face avec fermeté», selon SPA.