Les USA imposent des tarifs douaniers à Mexico

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient imposer à compter du 10 juin «des tarifs douaniers de 5% sur tous les biens en provenance du Mexique», tant que les immigrés clandestins continuent d'affluer aux Etats-Unis en passant par la frontière mexicaine.

«Les droits de douane vont progressivement augmenter tant que le problème de l'immigration clandestine n'est pas résolu. A ce moment-là, les droits de douane seront levés», a expliqué le milliardaire républicain dans un tweet.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..