Le Liban récupère son droit de vote à l'ONU

Après avoir payé des arriérés à l'ONU, le Liban a récupéré lundi son droit de vote à l'Assemblée générale des Nations unies qu'il avait, pour la première fois de son histoire, perdu la semaine dernière en raison d'une dette excessive.

«Le Liban vient juste de faire un versement. Avec ce versement, les droits de vote du Liban ont été pleinement récupérés» par ce pays, a annoncé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric lors de son point-presse quotidien.

Selon une source diplomatique, le Liban a versé 1'310'466 dollars à l'ONU pour se sortir de sa suspension de vote. Dans une lettre du secrétaire général Antonio Guterres envoyée la semaine dernière au président de l'Assemblée générale et obtenue par l'AFP, le chef de l'ONU indiquait que le Liban devait verser 459'008 dollars pour récupérer son droit de vote.

Dans un tweet, l'ambassadrice du Liban aux Nations unies, Amal Moudallali avait annoncé au préalable lundi, sans donner de chiffre, que «le Liban avait payé ce qui était dû» et que «tout était de retour à la normale». Elle a expliqué que le paiement avait été retardé de quelques jours en raison de «la situation actuelle au Liban».

