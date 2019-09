Lourde peine pour deux pédophiles allemands

La justice allemande a condamné jeudi deux hommes à douze et treize ans de prison pour des agressions sexuelles sur des dizaines d'enfants commises pendant deux décennies dans un camping du nord-ouest du pays. Les accusés avaient reconnu les faits lors du procès.

Le tribunal régional de Detmold, en Rhénanie du Nord-Westphalie, a infligé la peine la plus lourde à un homme de 56 ans et la plus légère à un homme de 34 ans. L'un des accusés vivait sur le site et l'autre à proximité du camping.

Plus de 40 enfants, âgés de trois à quatorze ans, auront été victimes de leurs abus entre 1998 et 2018, principalement dans une caravane délabrée, selon les procureurs. Au total, le procès a porté sur près de 450 cas d'agressions pédophiles. Les hommes auraient filmé certains de leurs actes.

Parmi les victimes figuraient la fille adoptive d'un des deux accusés, qui a également servi à attirer d'autres enfants du voisinage. Seize victimes ont accepté de témoigner à huis clos lors du procès.

«Un signal important»

«C'est un signal important que l'état de droit punisse sévèrement ces crimes graves contre des enfants», s'est félicité dans un communiqué le Commissaire indépendant pour les questions relatives aux agressions sexuelles à l'encontre d'enfants (UBSKM) Johannes-Wilhelm Rörig.

«Il est important pour les enfants et leurs familles que les peines soient maintenant prononcées et qu'ils sachent que la justice et la société sont de leur côté et que leur vie est de nouveau en sécurité», a-t-il ajouté.

A l'ouverture de l'audience, la juge s'était dite «stupéfaite» par la nature et l'ampleur «incontestablement répugnante» des crimes commis. Le cas d'un troisième accusé dans cette affaire a été disjoint, les faits qui lui sont reprochés étant beaucoup moins graves.

Cette affaire d'abus sexuels, une des plus dramatiques de l'histoire moderne allemande, a été émaillée par la perte d'une partie des preuves recueillies au cours de l'enquête de la part de la police locale et la mauvaise gestion des bureaux de protection de l'enfance. (ats/nxp)