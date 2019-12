Un magasin juif visé par la fusillade, selon le maire

Les tireurs qui ont déclenché mardi une fusillade meurtrière à Jersey City, près de New York, ont visé délibérément une épicerie casher, a indiqué mercredi le maire de la ville, dénonçant l'antisémitisme et poussant le maire de New York à renforcer la protection de sites de la communauté juive.

«Après un examen complet des caméras de télésurveillance, il est maintenant clair selon les images que les deux individus visaient l'épicerie casher», a écrit sur Twitter le maire de Jersey City Steven Fulop.

