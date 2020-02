Marc Veyrat renonce à faire appel contre Michelin

Le chef français Marc Veyrat a annoncé mercredi qu'il renonçait finalement à faire appel en justice contre le guide Michelin, qui lui avait retiré une étoile. Il avait perdu fin décembre son procès en référé contre le fameux guide gastronomique.

«J'ai demandé à mon conseil d'abandonner la procédure d'appel. Ma dévotion à la cause de la haute cuisine française et du patrimoine agricole savoyard reste plus que jamais intacte. L'histoire jugera», a expliqué sur Facebook le célèbre cuisinier au chapeau.

Marc Veyrat a estimé que le retrait, il y a quelques semaines, de sa troisième étoile à l'auberge créée par Paul Bocuse, est venu confirmer ses «griefs quant à l'intégrité et à l'objectivité du guide Michelin». Il a dénoncé une «stratégie de communication» répondant à des «besoins accrus de notoriété».

Début janvier, il avait fait appel de la décision rendue le 31 décembre par un tribunal de Nanterre (banlieue parisienne). Il estimait que le guide rouge avait fait «une erreur» en considérant qu'en rétrogradant de trois à deux étoiles La Maison des Bois, son restaurant de Manigod (Haute-Savoie). (ats/nxp)