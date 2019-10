Marée noire: Bolsonaro veut une enquête

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a ordonné samedi de mener une enquête pour identifier les responsables de la pollution aux hydrocarbures, survenue récemment sur 125 plages du nord-est du pays. Des galettes de pétrole y sont retrouvées depuis septembre.

Il a donné «un délai de 48 heures» pour rapporter les résultats, selon un message publié sur Twitter par le ministre de l'environnement, Ricardo Salles. La police a déjà annoncé mercredi dernier l'ouverture d'une enquête pour évaluer la possibilité d'un «crime environnemental» suite à l'apparition de nombreuses galettes de pétrole sur de nombreuses plages du Brésil. Cette pollution, constatée depuis début septembre sur des plages de huit Etats brésiliens, a déjà causé la mort de tortues marines.

O Pres. @jairbolsonaro determinou urgência na identificação da origem e apuração de responsabilidades pelas manchas de óleo no litoral. Diversas equipes já estão em ação e na 2 feira faremos vistoria in loco com o Governador de Sergipe. pic.twitter.com/lQBhH7Xzq4