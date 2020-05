Les médecins russes mettent en doute les chiffres officiels

«On compte nos morts. Pour ne pas les oublier…» Alexeï Erlikh, cardiologue en chef d’un service de réanimation à Moscou, a lancé avec d’autres docteurs un site web qu’ils auraient préféré ne jamais créer: sur fond blanc et gris, leur «liste du souvenir» répertorie les personnels médicaux décédés du coronavirus. Dernier décompte: 113 noms, près de 7% du total des morts de la pandémie en Russie. Un des taux les plus élevés au monde. «On ne comprend pas pourquoi les autorités ne publient pas ces informations, pourtant faciles à obtenir. Alors nous le faisons nous-mêmes», confie Alexeï Erlikh.

Ces chiffres inquiètent alors que la Russie connaît désormais la plus forte progression du coronavirus d’Europe: on dénombre 8000 à 11'000 nouveaux cas chaque jour depuis une semaine. Avec un pic attendu à la mi-mai, elle dépasse déjà la France pour se classer au 4e rang européen et au 5e rang mondial en nombre de contaminations. Le total frôle les 190'000 cas, avec 1723 morts. Soit une mortalité de moins de 1%, inférieure à celles des grandes villes européennes. Des voix critiques mettent en doute ce chiffre. «L’important, ce n’est pas le nombre de morts, mais qui, et comment ils sont comptés…», ironise, sceptique, un médecin à Moscou, en paraphrasant une célèbre formule de Staline sur les votes dans une élection.

Un habitant atteint sur 50

«Dans les hôpitaux, il y a eu des précautions, mais pas assez», regrette Alexeï Erlikh, dont le propre service hospitalier a dû fermer temporairement à cause de cas de coronavirus. Il a lui-même été contaminé et, depuis sa guérison, il partage ses doutes sur les statistiques officielles. À Moscou, où un habitant sur 50 est atteint, un hôpital a été construit en un mois et demi, et la capitale aura bientôt 30000 lits destinés aux malades du virus. «Touchée après l’Europe, Moscou a eu le temps de se préparer pour une rapide et bonne prise en charge des nouveaux malades. Cela permet de limiter la mortalité», témoigne Alex Fedorov, chirurgien d’un hôpital moscovite.

Mais le coronavirus s’étend désormais dans tout le pays. Et de nombreux hôpitaux régionaux, moins bien équipés et protégés que dans la capitale, se sont transformés en vecteurs de la propagation. Cluster inattendu: le Daghestan, République russe du Caucase où près de la moitié des morts sont des médecins. Sur place, un docteur a très tôt tiré la sonnette d’alarme et, sur Facebook, émis des doutes sur la réalité des bilans officiels. Dans son seul service de soins intensifs, il a compté 12 morts en quatre jours.

Tentatives de suicide

La situation se dégrade aussi dans le système de santé à Saint-Pétersbourg. Dans un hôpital, 50 employés ont été diagnostiqués positifs. Dans un autre, le médecin-chef est mort. Une clinique psychiatrique a été touchée. «On a dressé un mur du souvenir, avec les photos des employés médicaux victimes du virus», témoigne Polina, une habitante. Dans une clinique de Voronej, ville moyenne à 500 km au sud de Moscou, plus de la moitié des personnes tombées malades sont des docteurs et autres employés. Un médecin s’y est jeté d’une fenêtre. Infecté, il se plaignait d’avoir été obligé de continuer à travailler. C’est la troisième tentative de suicide dans le corps médical.

Le virus n’épargne pas les régions polaires. À lui seul, un médecin de retour de déplacement a créé un foyer dans la république des Komis, isolée dans le Grand-Nord. Les villages industriels de l’Arctique, avec leurs fortes concentrations de population, sont pareillement à risque. À Mourmansk, le virus s’est développé sur un chantier. Dans le district autonome de Yamalo-Nenets, dans l’Oural, plus des deux tiers des cas se trouvent sur des champs pétroliers. Et au moins deux gisements de Gazprom ont été touchés. À Tchayanda, en Yakoutie, des ouvriers du géant gazier ont manifesté pour se plaindre du manque de masques.