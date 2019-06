Mère et fille tondues pour avoir «résisté» à un viol

Une mère et une fille indiennes ont été tondues et exhibées dans les rues de leur village après avoir résisté à une tentative de viol de la part d'un groupe d'hommes, a annoncé vendredi la police.

L'Inde affiche un bilan sordide en matière de violences sexuelles contre les femmes, particulièrement dans ses zones rurales où vit la majorité de son 1,3 milliard d'habitants.

2 women assaulted, tonsured for resisting rape bid by councillor in Bihar | india news | Hindustan Times https://t.co/NpSlUWOr6V