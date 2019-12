Merkel: «C'est tout, sauf facile, d'être à Auschwitz»

Le visage fermé, tout de noir vêtue, la chancelière allemande s'avance en silence le long de la rampe d'Auschwitz-Birkenau, là où les déportés étaient «sélectionnés» à leur arrivée dans ce camp d'extermination nazi, devenu synonyme du Mal absolu. Les plus jeunes, les plus faibles et les plus âgés étaient immédiatement envoyés à la mort dans les chambres à gaz.

Pour sa première visite vendredi dans cet ancien camp nazi situé dans la Pologne actuelle, Angela Merkel a reconnu qu'il lui était «tout sauf facile» de se tenir dans ce lieu en raison de «la honte profonde» qui l'habite face aux «crimes commis par des Allemands».

«Des crimes», a-t-elle insisté, la voix altérée par l'émotion, «qui dépassent les limites de ce qui est concevable».

Sur la rampe, la dirigeante allemande, née neuf ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, s'arrête longuement devant un wagon à bestiaux, l'un de ceux qui ont transporté plus d'un million de personnes, principalement des Juifs, assassinées dans ce camp figé par un froid sibérien et dont l'étendue sidère les visiteurs.

Fils barbelés

Des baraques, encadrées de fils barbelés et de poteaux en béton, ponctuent le long quai où arrivaient les trains. Des corbeaux planent au-dessus des arbres noirs et faméliques, le sol est parsemé de taches de neige verglacée. Une lumière blanche, rasante, éclaire l'entrée en briques rouges de Birkenau.

A quelques mètres de la chancelière sont exposées à ciel ouvert des photos en noir et blanc prises en 1944 par des SS allemands. Ces clichés montrent des enfants, casquettes sur la tête, se tenant la main. «Des Juifs sélectionnés par les SS pour une mort immédiate dans les chambres à gaz du crématorium IV et V», explique la légende.

Parmi les enfants qui ont survécu à Auschwitz, Bogdan Bartnikowski, qui avait 12 ans lorsqu'il y fut déporté avec sa mère, après l'insurrection de Varsovie le 12 août 1944. Agé aujourd'hui de 87 ans, le vieil homme a raconté au cours d'une cérémonie les heures qui ont suivi son arrivée à Auschwitz et où il eut le sentiment de se retrouver dans une «antichambre de l'enfer».

«Ce fut un grand choc. Tout à coup j'ai dû me déshabiller (...) Toutes les femmes étaient nues, ma mère était nue», a-t-il expliqué.

